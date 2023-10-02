ВСУ с начала вторжения уничтожили 279 тысяч окупантов и 800 РЗСВ – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 279 тысяч российских оккупантов (в том числе примерно 510 в сутки) и 801 реактивную систему залпового огня (из них 3 – за минувшие сутки).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили: