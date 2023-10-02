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ВСУ с начала вторжения уничтожили 279 тысяч окупантов и 800 РЗСВ – Генштаб

ВСУ с начала вторжения уничтожили 279 тысяч окупантов и 800 РЗСВ – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 279 тысяч российских оккупантов (в том числе примерно 510 в сутки) и 801 реактивную систему залпового огня (из них 3 – за минувшие сутки).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 279 080 (+510) человек,
  • танков – 4 717 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 9 000 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 6 525 (+48) ед,
  • РСЗО – 801 (+3) ед,
  • средств ПВО – 540 (+3) ед,
  • самолетов – 316 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5061 (+18) ед,
  • крылатых ракет – 1 529 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 909 (+26) ед,
  • специальной техники – 938 (+5) ед.

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