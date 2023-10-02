ВСУ с начала вторжения уничтожили 279 тысяч окупантов и 800 РЗСВ – Генштаб
С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 279 тысяч российских оккупантов (в том числе примерно 510 в сутки) и 801 реактивную систему залпового огня (из них 3 – за минувшие сутки).
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 279 080 (+510) человек,
- танков – 4 717 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 9 000 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 6 525 (+48) ед,
- РСЗО – 801 (+3) ед,
- средств ПВО – 540 (+3) ед,
- самолетов – 316 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5061 (+18) ед,
- крылатых ракет – 1 529 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 909 (+26) ед,
- специальной техники – 938 (+5) ед.