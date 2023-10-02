Спикер Палаты представителей: США в приоритете, но и Украине надо помочь

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что приоритетом для него является американская граница, но Украине он также хочет помочь. Об этом он сказал в эфире Face the Nation, сообщает Лига.net.

По его словам, приоритет для него — это Америка и кризис на границе.

"Я поддерживаю возможность убедиться, что Украина имеет необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь границу. Поэтому нам нужно найти способ сделать это вместе" , — сказал Маккарти.

Он отметил, что "на границе умирает больше американцев, чем в Украине".

"Украина не получит какой-то большой пакет, если граница не будет в безопасности. Мы будем работать с нуждающимися людьми, но Белый дом должен понять одну вещь: им лучше подготовиться к обеспечению безопасности американской границы" , — заявил законодатель.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.