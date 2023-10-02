В Киеве на встречу собрались главы МИД стран ЕС

В Киеве начинается встреча министров иностранных дел стран ЕС, которая обычно проходит в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

О намерениях провести следующую встречу европейских глав МИД в Киеве было известно заранее. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отмечал также, что одним из пунктов встречи министров будут будущие обязательства безопасности Украины перед Украиной в контексте захватнической войны РФ против нее.

"Сегодня я собираю министров иностранных дел ЕС в Киеве, что станет первой в истории встречей всех 27 стран-членов за пределами ЕС. Потому что будущее Украины – в Евросоюзе" , – написал Боррель утром 2 октября.

Как следует из графика комментариев для прессы, которые есть в распоряжении "Европейской правды", почти все министры прибыли в Киев для этой встречи лично.

Так, на уровне глав МИД будут представлены Испания, Бельгия, Дания, Кипр, Ирландия, Литва, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словакия, Мальта, Эстония, Болгария, Австрия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Германия, Португалия, Словения, Франция, Чехия, Швеция.

Польша будет представлена заместителем министра Войцехом Гервелем, Латвия – госсекретарем Андресом Пелльсом, Венгрия – заместителем госсекретаря Жолтом Бунфордом.

"Я положил на стол несколько предложений, которые министры продолжат обсуждать, а также в рамках подготовки встречи, которая состоится в Киеве в ближайшие недели" , – сообщил Боррель.

Жозеп Боррель, как известно, находится на Украине уже несколько дней. Он начал поездку с неанонсированного визита в Одессу, а на следующий день принимал участие в мероприятиях ко Дню защитников и защитниц Украины.