ГУР: Дроны атаковали завод в РФ, производящий ракеты Х-59

В Главном управлении разведки подтвердили, что 1 октября беспилотники ударили по Смоленскому авиационному заводу. В результате удара нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

"Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора" , – говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-земля" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.