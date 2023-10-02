В сентябре РФ запустила рекордное количество "Шахедов" по Украине - СМИ

Более 500 Shahed-136 в сентябре являются рекордным использованием этих дронов-камикадзе за один месяц, сообщает Defense Express.

Как отмечает издание, враг нарастил использование дронов-камикадзе типа Shahed-136, перейдя к их методическому массированному использованию, очевидно, не чувствуя нехватки их количества.

В частности за июнь враг выпустил 197 Shahed-ов, в июле – 246, в июне – 167. А за сентябрь – 503 единицы. Это значительно больше предыдущего наивысшего показателя мая с 413 самолето-снарядами. И из 503 Shahed-136 украинским защитникам удалось сбить 396 единиц, а средняя доля уничтоженных целей составляет действительно высокий показатель в 78,7%.

Максимальная пауза между ударами составляла всего два дня. Два раза в месяц враг запустил одинаковое максимальное количество "Шахедов" – по 44 единицы. В этих случаях эффективность работы украинской системы противовоздушной обороны составила 73-77%. Когда враг запускает менее 20 Shahed ПВО демонстрирует почти 100% эффективность.

Но успеваемость работы ПВО зависит еще и от районов, куда целил враг, маршрутов полета и концентрации средств ПВО. Также враг активно пользуется переносом вектора ударов, и после масштабных атак по Одесской области, сместил направление на Хмельницкую и Винницкую области, а в последней атаке уже ночью 1 октября (не отражено в статистике) бил по Черкасчине. В результате из 30 беспилотников сбито лишь 16 – 53%.

В то же время, несмотря на такую массированность, важную роль играет то, что они для врага относительно дешевы. Конечно неизвестно по какому конкретному ценнику РФ закупает иранские дроны, но их себестоимость оценена от 20 до 40 тысяч долларов. В этом случае сентябрьское количество Shahed-ов условно обошлось Кремлю от 10-20 млн долларов, если бы он их получал по себестоимости.