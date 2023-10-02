Кулеба: Отсутствие помощи Украине в бюджете США – это не система, а инцидент
Поддержка Украины со стороны США продолжится, несмотря на отсутствие помощи Киеву во временном бюджете, утвержденном Конгрессом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.
"Вопрос в том, является ли случившееся в США инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент", - сказал он.
По его слова, Украина ведет очень тщательные дискуссии с обеими партиями Конгресса, демократами и республиканцами.
"И на фоне возможного шатдауна решение было принято таким, как оно есть. Но мы продолжаем работу с обеими партиями Конгресса, чтобы это не повторилось ни при каких обстоятельствах", - сообщил глава МИД.
Кулеба сказал, что в Киеве не чувствуют, что поддержка со стороны США разбилась, потому что США понимают, что на кону в Украине - намного больше, чем сама Украина. Речь о стабильности и предсказуемости в мире.
"И потому я верю, что мы сможем найти нужные решения", - добавил он.