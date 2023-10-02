Нацбанк за неделю продал более $617 млн на межбанке

Национальный банк за неделю с 25 по 29 сентября на межбанковском валютном рынке продал 617,09 млн долларов и ничего не выкупил. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает Экономическая правда.

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 617,09 млн долларов, что на 206,52 млн долларов меньше чем неделей ранее, когда объем продажи из резервов составлял 823,61 млн.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 19,462 млрд долларов, а купил - 195,98 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.