СБУ объявила о задержании агента РФ, который хотел присоединиться к "армии дронов"

СБУ задержала в Киеве агента РФ, который хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за украинскими военными. Им оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Соответствующую задачу вражеский агент получил от своего российского "куратора" в конце лета этого года. Для его выполнения приспешник агрессора пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов" , - говорится в сообщении.

После зачисления в заведение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками. Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов.

По имеющимся данным, оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности.

"Кроме того, злоумышленник обходил улицы Киева и как рядовой житель фиксировал локации украинских защитников на территории города. В случае успешного выполнения враждебных задач, российские захватчики "гарантировали" своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карту" , - рассказали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы вовремя разоблачили злоумышленника и задержали его "на горячем" во время фотографирования им одной из воинских частей в столице.

Задержанному грозит пожизненное заключение.