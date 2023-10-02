Оккупанты утром обстреляли Херсон из артиллерии, четверо пострадавших

Оккупанты с утра понедельника, 2 октября, не устают гатить по Херсону - под обстрел попало авто полицейских, двое раненых. Также пострадавшие есть и среди гражданских, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Под огонь попал автомобиль патрульной полиции. Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии" , - рассказал министр внутренних дел Клименко.

По его словам, враг продолжает засыпать Херсон артиллерией.

"Во время утреннего обстрела спецназначенцам КОРД удалось под продолжающимся взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое" , - добавил глава МВД.

Также известно о четвертом потерпевшем. Он получает помощь врачам. Его травмы нетяжелые.

Как отметил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, в результате обстрела Херсона российскими войсками есть попадание и вблизи объекта транспортной инфраструктуры.