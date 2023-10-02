В Германии считают, что ЕС расширится от Лиссабона до Луганска

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев для участия в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС заявила, что Европейский Союз вскоре расширится от Лиссабона до Луганска, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала, общаясь с журналистами.

"Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС" , – отметила министр.

Бербок заверила, что европейские друзья и партнеры будут поддерживать Украину на этом пути. В связи с этим она также подчеркнула, что Украина способна проводить впечатляющие реформы на фоне ужасной российской агрессии.

"Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также которые касается борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы вместе можем расширять этот путь" , – отметила Бербок.

Глава МИД Германии прибыла в Украину второй раз этой осенью.