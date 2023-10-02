ГУР об операции "Барыня": часть военных хочет вернуться в РФ

Часть из 11 российских военных, которых вывели в Украину во время операции "Барыня", хотят вернуться сейчас в Россию в рамках обмена. Украина не будет сообщать российской стороне, что они сдались в плен добровольно.﻿ Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"В отличие от операции с вертолетом Mи-8, где пилот сам вышел на представителей украинских спецслужб, в данной ситуации ГУР вышло на лейтенанта Алферова. [...] Через соцсети (состоялся выход - ред.). Этот контакт был удачным. Несмотря на то, что Алферов был кадровым военным, он был противником войны против Украины, и вынужден к подписанию контракта силой. Он не хотел быть военным преступником и осуждал действия правительства Путина.

Поэтому дальше началось взаимодействие с тщательными проверками. Часть из 11 выведенных российских военных уже думает, чтобы вернуться в Россию в рамках обмена. Украина не будет отмечать, что они сдались в плен добровольно" , – сказал Юсов.

По его словам, в рамках операции, кроме сдачи в плен, также была получена очень ценная информация, которая позволила сохранить жизнь украинских военных, а также сломать определенные вражеские планы.