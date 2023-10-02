В МИД Румынии назвали удары РФ по портам на Дунае военными преступлениями

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску резко раскритиковала регулярные воздушные атаки России на южные порты Украины и назвала их военными преступлениями, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в комментарии СМИ перед встречей глав МИД стран Евросоюза, которая впервые проходит в Киеве.

"Мы здесь для того, чтобы послать Украине мощный сигнал поддержки... Убеждена, что результатом сегодняшних обсуждений станет очень сильный сигнал поддержки для Украины и ее народа" , – заявила Луминица Одобеску.

Одобеску напомнила, что часть портов, которые регулярно подвергаются воздушным атакам, расположены вплотную к территории Румынии на другом берегу Дуная, и что в Румынии уже находили обломки российских ударных дронов.

"Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе портов на Дунае, очень близко к границе Румынии – это военные преступления... То, что делает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в том числе на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море" , – подчеркнула глава МИД Румынии.

Луминица Одобеску добавила, что Румыния продолжит помогать Украине с транзитом зерновых, и отметила, что в настоящее время через "пути солидарности" в Румынии провезли до 25 млн тонн продукции:

"Мы тесно сотрудничаем с правительством Украины, Еврокомиссией и партнерами для увеличения транзитных возможностей с 2 до 3-4 млн тонн до конца года".

Одобеску также выразила надежду, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца 2023 года.