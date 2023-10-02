От Польши никто не приехал на оружейный форум, несмотря на приглашение – посол

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич заявил, что Польшу приглашали на форум оборонных индустрий в Киеве, но никто не приехал. Об этом он рассказал в интервью каналу TVN 24, сообщает Лига.net.

По его словам, вопросы необходимо адресовать полякам, так как страна была одной из первых, кого пригласили на мероприятие.

"Мы пригласили всех из наших дружественных стран, в том числе компании оборонной промышленности. Польша была одной из первых, кто получил это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны" , — сказал Зварич.

Он отметил, что каждая страна сама решает, приезжать или нет.