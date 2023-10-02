ЕС поможет Украине создать "зимний защитный зонтик" – МИД Германии

Евросоюз полностью поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и поможет создать "защитный зонтик" из ПВО, генераторов и усиление энергообеспечения для прохождения зимы. Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает Укринформ.

Она отметила, что процесс приближения Украины к ЕС, проведение реформ продолжается даже несмотря на жестокую войну, которую продолжает Россия. Берлин поддерживает Киев на этом пути.

Партнеры ожидают "настоящих изменений в области судопроизводства, регулирования медиа, в борьбе с коррупцией", сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Европейские партнеры и друзья будут продолжать поддерживать Украину ежедневно, пока она освобождает свои территории сантиметр за сантиметром, чтобы украинцы снова могли жить мирно и свободно.

Особенно актуально сейчас активизировать помощь Украине к очередной зиме в войне, констатировала Бербок.

"Украина нуждается в зимнем защитном зонте, который состоит из ПВО, а также из генераторов и усиления энергообеспечения" , - сказала дипломат.

Бербок обратила внимание на то, с какой жестокостью президент РФ Путин ведет войну, сознательно уничтожая энергосистему Украины. Партнеры должны сделать все возможное, чтобы не дать украинцам остаться без тепла, света и водоснабжения этой зимой, сказала глава МИД ФРГ и призвала приобщиться к этой работе не только европейцев, но и страны вне континента.

Германия, напомнила Бербок, передала системы Iris-T, Patriot и САУ Gepard, помогающие защищать жизнь украинцев.

Она подчеркнула, что война не должна стать "нормальностью" для Европы, мира.