Уоллес призвал быстрее дать Украине все необходимое для победы

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил веру в то, что Украина движется к победе и сможет победить, если западные союзники вовремя будут поставлять необходимое для этого оружие. Об этом говорится в его колонке в британском The Telegraph, сообщает Европейская правда.

Уоллес напомнил, как перед началом полномасштабной войны на Западе недооценили готовность и способность Украины защищаться, а теперь начали ставить под сомнение шансы Украины на успех после сложного и затяжного начала контрнаступления. Экс-министр провел параллели между моральным духом британцев в начале Второй мировой войны и тем, как полномасштабную войну встретили украинцы и смогли удивить мир.

"С начала лета украинцы снова учатся на ходу. Их силы адаптируют свою тактику, выносят уроки и максимально эффективно используют подаренное нами оружие. Они берут британское вооружение и демонстрируют гораздо большие успехи, чем ожидалось" , – заявил Бен Уоллес.

Он констатировал, что ВСУ медленно, но уверенно пробиваются через российские линии обороны.

"Где-то это ярд за ярдом, иногда село за селом, но Украина сохраняет импульс и движется вперед... У нас есть шанс помочь закончить это. Российская армия трещит. Украина освоила новую тактику прохождения ужасных минных полей. Ракеты Storm Shadow уничтожают российские командные пункты. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым. Мы должны дать Украине помощь, которая нужна для победы" , – заявил Уоллес.

Он выразил уверенность, что войну против России возможно выиграть и Кремль уже проигрывает.

"Так же как человеческие эмоции помогают Украине достигать успеха, эмоции стали проблемой для Путина и его преступного режима. Романтизированные представления, самолюбие и месть подтолкнули Путина вторгнуться в Украину – и это предопределит его конец" , – отмечает Уоллес, отметив, что армия РФ потеряла более 2500 танков, 6500 единиц другой бронетехники и около 300 000 личного состава ранеными или убитыми, а в российском командовании постоянно происходят замены.

"Путин в отчаянии цепляется за последние две вещи, которые его могут спасти – это время и раскол в международном сообществе. Британия может что-то сделать и в первом, и во втором случае. Мы должны помочь Украине удержать импульс – а это означает больше снарядов, ракеты ATACMS и Storm Shadow. А лучший способ удержать международное сообщество сплоченным – это демонстрация успеха" , – отмечает Уоллес.

Украине Уоллес советует пересмотреть масштабы мобилизации, отмечая, что средний возраст украинских военных на фронте – около 40 лет, а Россия тем временем скрыто проводит масштабную мобилизацию по всей стране и знает, что пауза в боевых действиях даст возможность создать новую армию.