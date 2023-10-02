В России не хватает средств противовоздушной обороны – ГУР

У врага не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свою территорию. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

"Они (российские войска – ред.) могут перебрасывать средства ПВО, но события в глубине России (обстрелы военных предприятий – ред.) свидетельствуют, что у врага не хватает средств противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить свою территорию, и они вынуждены перебрасывать системы ПВО на другие направления, в частности Дальневосточный" , - сказал Юсов.

По его словам, это повод задуматься для военно-политического командования России, что им важнее: распределять ПВО на временно оккупированных украинских территориях или защищать непосредственно "матушку-Россию".