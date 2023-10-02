Нобелевская премия по медицине присуждена за разработку COVID-вакцины

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2023 стали венгерская биохимик Каталин Карико и американский ученый-врач Дрю Вайсман, сообщает Укринформ.

"Нобелевская премия 2023 года по физиологии и медицине была присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману за их открытие по модификациям нуклеозидных основ, позволивших разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19" , - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте премии, открытие двух нобелевских лауреатов имело решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время начавшейся в начале 2020 года пандемии.

Благодаря своим новаторским открытиям, коренным образом изменившим понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой, лауреаты внесли вклад в беспрецедентные темпы разработки вакцин во время одной из самых больших угроз для здоровья человека в наше время, говорится в сообщении.