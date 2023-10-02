В Минобороны Британии считают, что США и Польша сохранят поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс считает, что Соединенные Штаты Америки (США) и Польша сохранят решительную поддержку Украины, несмотря на внутреннее давление в этих странах, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Британский министр высказался о возможном влиянии выборов в этих государствах на дальнейшую поддержку Украины, которая отражает широкомасштабную военную агрессию РФ.

По словам Шаппса, было понятно, что любая напряженность по поводу помощи для Украины может проявиться во время выборов, но поддержка Польши была "великолепной".

По мнению главы Минобороны Британии, людям не следует "вчитываться" в махинации бюджетного процесса США или предполагать "наихудший сценарий" на выборах в следующем году.

Шаппс также высказал мнение, что возможное избрание Дональда Трампа не стало бы таким сценарием.

"Нет, я не думаю, что наихудшим сценарием является избрание Трампа, потому что то, что произойдет потом, будет настоящим вопросом" , - сказал британский министр.

При этом он подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать Украину "независимо от того, что происходит в других местах".

"Британия, независимо от того, что происходит в других местах, возьмет на себя роль лидера" , - заявил он.

Выборы в Польше и обострение в отношениях с Украиной

Проблемы в отношениях между государствами произошли из-за зернового спора. Так, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. Поэтому Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

На фоне конфликта премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна прекращает передачу Украине оружия. При этом позже президент Анджей Дуда разъяснил, что глава польского правительства имел в виду только то современное вооружение, которое страна недавно заказывала у США и Южной Кореи.

Добавим, что в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверял, что "зерновая война" не нужна ни Украине, ни Польше. А по словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, в Польше идет избирательная кампания, и "эмоции зашкаливают", но это не значит, что между странами есть какой-то масштабный кризис отношениях.

Президентские выборы в Штатах

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года, и до начала голосования республиканцы и демократы должны будут определить по одному кандидату, который будет представлять их на выборах.

Фаворитом среди Республиканской партии сейчас является Дональд Трамп, а среди Демократической - Джо Байден. Отметим, что бывший президент США неоднократно выражал свою поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и выступал против оказания помощи Украине.

Так, среди прочего, Трамп заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предстоящие выборы президента США повлияют на помощь нашей стране.