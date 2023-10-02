МИД Литвы: Евросоюз приближается к критическому моменту в поддержке Украины

Европейский Союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.﻿ Об этом заявил Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Многие месседжи, отправленные из Брюсселя, Вашингтона или других мест, способны посеять сомнения в серьезности наших намерений" , - сказал он на встрече глав МИД ЕС в Киеве.

Ландсбергис выразил надежду, "что сегодняшняя встреча сможет это исправить и послать очень ясный, кристально ясный сигнал о том, что Европа будет с Украиной до этой победы".

Министры иностранных дел Франции, Ирландии и Румынии также подтвердили свою поддержку Киева.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила Россию, чтобы она не рассчитывала на "усталость" стран Евросоюза от их поддержки Украины.

Ее румынский коллега Луминица Одобеску заявила, что страна будет поддерживать Украину в экспорте зерновых, и подчеркнула пагубное влияние вторжения на глобальную продовольственную безопасность.

А министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин выразил надежду, что чиновники ЕС найдут "устойчивый подход к поддержке Украины в долгосрочной перспективе".