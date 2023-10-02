Зеленский подписал закон о зарплатах пленным: кто получит деньги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Документ был принят Радой 24 августа, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Законом обеспечивается сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям.
Это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.
Также закон содержит:
- уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
- уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
- усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.