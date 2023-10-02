Зеленский подписал закон о зарплатах пленным: кто получит деньги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц. Документ был принят Радой 24 августа, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Законом обеспечивается сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям.

Это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.

Также закон содержит: