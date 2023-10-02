Сеть АЗС закрывает половину станций из-за аннулирования лицензии

Государственная налоговая служба аннулировала лицензии на розничную торговлю для 53 станций сети «Авантаж», из-за чего вынуждены были закрыться. Об этом сеть отметила на своей странице в Facebook, сообщает Enkorr.

"53 АЗС закрыты, благодаря работникам ГНС Украины, которые незаконно отменили лицензию на розничную торговлю" , — сообщили в компании, отметив, что таким образом сеть "наказывают за низкую цену".

Эту ситуацию на своем телеграмм-канале прокомментировал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев:

"Одна из небольших, но печально известных сетей АЗС возмутилась действиями Государственной налоговой службы, направленными на обеспечение полноты уплаты налогов сетью в войну в воюющей стране".

Он отметил, что как причину такого "дерзкого" требования сеть не долго думая придумала то, что ей не дают продавать дешевое топливо.

"Не знаю по поводу дешевизны топлива, не заправляюсь в этой сети, но всем, включая менеджмент АЗС, предлагаю вместо тысячи слов угадать этого "топливного даскаунтера" на графике экспертов рынка" , - написал он и добавил рейтинг сетей АЗС, созданный на основе исследования уровня уплаты операционных налогов в апреле-июне 2023 г. сетями АЗС, проведенной Консалтинговой группой "А-95".

"Кстати, соседям по рейтингу советовал бы также задуматься над своим налоговым поведением во время войны" , - добавил Гетманцев.

Напомним, согласно исследованию уровня уплаты операционных налогов в апреле-июне 2023 г. сетями АЗС, "Авантаж" стал "лидером с конца" с показателем налоговой нагрузки на один литр проданного горючего минус 40 копеек. Минимальные показатели были характерны для сети и в 2022 году.

Инфограика: ZN.UA

Лидерами рейтинга по налоговой нагрузке стали ОККО, SOCAR и U.GO с показателями 2,4 грн, 2,2 грн и 1,7 грн налогов с каждого литра горючего.

Согласно налоговой информации, на 1 июля сеть "Авантаж" насчитывала 101 станцию.