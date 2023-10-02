Власти Швейцарии изучают условия прекращения временной защиты для беженцев

Власти Швейцарии начинают изучать варианты действий и порядок отмены статуса S для украинских беженцев, сообщает Деловая столица.

Такое поручение получили Государственный секретариат по миграции (SEM) и кантоны со ссылкой на swissinfo.ch.

В Федеральном совете заявили, что особый миграционный режим позволял принимать в стране беженцев без прохождения обычной процедуры предоставления убежища. Он был первоначально ориентирован на скорейшее возвращение таких беженцев на родину. Однако безопасное возвращение в Украину пока невозможно.

Поэтому чиновники должны изучить правовые, организационные и процедурные вопросы в связи с возможной отменой будущего статуса S для украинцев. Это позволит действовать скоординированно.

План, который планируется разработать, должен содержать оперативные мероприятия, а также рекомендации по срокам выезда, возможным исключениям из правил и форм финансовой и другой поддержки возвращения беженцев домой.

"Только что можно будет предусмотреть безопасный возврат и отмену статуса защиты S, рекомендации по концепции будут пересмотрены и адаптированы к текущим обстоятельствам. Только после этого Федеральный совет в координации с европейскими странами окончательно примет решение о модальности отмены" , – говорится в заявлении.

Пока действует решение не отменять статус S по крайней мере до 4 марта 2024 года. В ближайшие недели Федеральный совет примет решение о том, как действовать дальше.