НБУ переходит в режим управляемой гибкости обменного курса

Национальный банк Украины (НБУ), который с конца июля 2022 года удерживает официальный курс гривны 36,5686 грн/1 долл, с 3 октября переходит в режим управляемой гибкости обменного курса, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"В этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком в соответствии с постановлением правления НБУ №18, как это происходило с 24 февраля 2022 года" , - отметили НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, благодаря компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке.

"Кроме того, Национальный банк будет значительно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления" , - подчеркнул регулятор.

В то же время курс на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и раньше. Он работает в таком режиме уже почти полтора года, в течение которых гривна как ослаблялась, так и существенно укреплялась.

Он работает в таком режиме уже почти полтора года, в течение которых гривна как ослаблялась, так и существенно укреплялась.

Формирование банками карточного курса также будет происходить по тем же правилам, что и раньше.