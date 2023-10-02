Кулеба и Боррель отвергли возможность неполного членства Украины в ЕС

Украина не получала никаких предложений о частичном членстве в Евросоюзе. Такой вариант вступления невозможен, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит совместный брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Кулеба рассказал, что Украина не ведет никаких обсуждений о возможности "второсортного членства" в ЕС.

"Украина является первосортным государством. И поэтому ничего, кроме "первосортного членства", нас не устраивает" , - подчеркнул глава МИД.

В свою очередь Боррель уточнил, что в Евросоюзе даже не существует понятия "частичного или 25-процентного" членства.

"Я не понимаю, откуда это берется… Членство - это членство и точка" , - добавил глава дипломатии ЕС.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что эксперты по просьбе Франции и Германии разработали новый план реформирования Евросоюза, который касается принятия новых членов.

Согласно наработкам, европейские государства якобы хотят поделить на четыре основных группы в зависимости от уровня и желания интеграции.

Реагируя на такие слухи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что наша страна не согласится на членство в ЕС "второго сорта".

Отметим, ранее Шмыгаль подчеркивал, что Украина полностью будет готова стать членом Евросоюза за два года.