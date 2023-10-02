Зеленский призвал интегрировать обучение на F-16 в тренировочную миссию ЕС

Президент Владимир Зеленский поблагодарил членов Европейского Союза за решение предоставить Украине западные истребители F-16 и призвал интегрировать обучение на них в тренировочную миссию ЕС EUMAM, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский сказал во время выступления перед министрами иностранных дел государств ЕС в понедельник в Киеве, которое цитирует пресс-служба Офиса президента.

Глава государства, говоря о военной поддержке, выразил благодарность государствам Европейского Союза, которые присоединились к авиационной коалиции.

"Сейчас идет подготовка наших пилотов и инфраструктуры в Украине для использования F-16. И это точно поможет защититься от российского террора. Мы рассчитываем также на интеграцию модулей по подготовке украинских пилотов F-16 и инженерного состава в миссию EUMAM Ukraine", – добавил он.

Зеленский также отметил необходимость усилить противовоздушную оборону Украины перед зимним сезоном.

"Системы ПВО, которые наше государство получило, – а именно "Петриоты", "Айрис-Т", "Насамсы" и другие – уже играют положительную роль и спасают жизни. Нужно больше таких систем. В частности, несколько "петриотов" для защиты наших южных регионов способны принципиально изменить ситуацию и в значительной степени лишить смысла российский террор", – сказал президент.

Напомним, что еще в августе топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель допустил, что Брюссель примет решение о частичной компенсации расходов государств-членов, которые решили передать Украине истребители F-16.

Напомним, 17 октября 2022 года была официально создана миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), а в середине ноября она начала работу.

Миссия имела задачу подготовить до 30 тысяч украинских военнослужащих в центрах, расположенных в странах-членах ЕС, но в Брюсселе уже заявили, что план перевыполнят уже в октябре.