Украина получит от Дании 14 млн долларов на закупку боеприпасов

Дания пожертвует более 14 миллионов долларов на программу закупки боеприпасов для украинских военных от Европейского Союза, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Sky News.

"После отмены в прошлом году оборонного резервирования ЕС в Дании появилась возможность полноценно участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, в том числе и в EDA (Европейское оборонное агентство)" , — заявил чиновник.

При этом в Минобороны Дании уточнили, что боеприпасы будут доставлены в Украину в течение 2024 года.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что семь стран-членов Евросоюза заказали боеприпасы для доставки срочно необходимых артиллерийских снарядов в Украину и пополнения истощенных западных запасов.

Об этом сообщил EDA. При этом какие страны заказывали боеприпасы — неизвестно. О своем участии в закупке объявила только Литва.

Планируется, что боеприпасы приобретут для CAESAR, Krab, PzH2000 и Zuzana C/2000, которые уже использует Украина.

Как сообщалось, 12 сентября Дания решила передать Украине пакет помощи почти на 800 млн евро, что станет ее крупнейшим вкладом с начала полномасштабного вторжения.