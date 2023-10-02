Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии альтернативные зерновые маршруты

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы скоординировать позиции накануне важных международных событий, сообщает Европейская правда.

Об этом он сообщил в Twitter (X).

По его словам, они обсудили альтернативные зерновые маршруты и договорились поддерживать конструктивный диалог по снятию односторонних ограничений со стороны стран-членов ЕС и искать пути поддержки украинских фермеров.

"Благодарен Европейскому Союзу за подготовку долгосрочной программы финансовой помощи на сумму 50 миллиардов евро в течение четырех лет. Рассчитываем на ее поддержку странами-членами", – добавил Зеленский.

Провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн @vonderleyen, щоб скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій.



Обговорили альтернативні зернові маршрути та домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень з… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2023

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза призвал последних присоединиться к обеспечению работы "зернового коридора", который Киев поддерживает без участия России.

Напомним, Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.

В сентябре стало известно, что Украина начала использовать хорватские порты для перевозки зерна, а министры сельского хозяйства Польши и Литвы, по данным СМИ, во вторник встретятся для обсуждения сотрудничества по транзиту украинского зерна.