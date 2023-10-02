Белый дом: США готовят новый пакет помощи для Украины

В Белом доме объявили, что США готовят новый пакет помощи для Украины, который будет отправлен в ближайшее время, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер.

"Скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу неизменную поддержку храброго народа Украины", – отметила она.

Представительница Белого дома подчеркнула, что этот пакет помощи "станет сигналом" того, что США продолжает поддерживать Украину. Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно.

В минувшие выходные в США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.