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Правоохранители поймали на взятке мэра Сум: подробности

Правоохранители поймали на взятке мэра Сум: подробности
Фото: smr.gov.ua

Правоохранители разоблачили при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают СБУ и НАБУ.

Правоохранители не сообщают имя городского головы, но на сайте Сумского горсовета оно есть - это Александр Лысенко.

Вместе с Лысенко задержан директор департамента инфраструктуры горсовета. На сайте сказано, что его зовут Александр Журба.

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Александр Журба фото горсовета

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Задержание директора департамента инфраструктуры Александра Журбы

Сообщается, что операцию по задержанию проводили Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро. Они задержали чиновников с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.

Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали от предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

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В центре на фото мэр Сум Александр Лысенко

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