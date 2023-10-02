Правоохранители поймали на взятке мэра Сум: подробности

Правоохранители разоблачили при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают СБУ и НАБУ.

Правоохранители не сообщают имя городского головы, но на сайте Сумского горсовета оно есть - это Александр Лысенко.

Вместе с Лысенко задержан директор департамента инфраструктуры горсовета. На сайте сказано, что его зовут Александр Журба.

Александр Журба фото горсовета

Задержание директора департамента инфраструктуры Александра Журбы

Сообщается, что операцию по задержанию проводили Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро. Они задержали чиновников с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.

Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали от предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.