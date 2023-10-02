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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в списке

Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в списке
Фото: Рixabay

Правительство Германии в понедельник, 2 октября, обновило список военной помощи, которая была отправлена Украине, сообщает Европейская правда.

Обновленный перечень опубликовали на сайте немецкого правительства.

Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

  • оборудование для танков Leopard;
  • 14 гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206);
  • мостоукладчик Biber;
  • 2 инженерные машины WISENT 1;
  • 99 терминалов спутниковой связи;
  • 21 пограничных автомобилей;
  • 239 защищенных телефонов;
  • 11 седельных тягачей HX81;
  • 12 полуприцепов;
  • почти 33 тысячи патронов 40 мм;
  • 20 тысяч защитных очков;
  • один комплект запасных частей для беспилотников VECTOR;
  • 1 202 инфузионных насоса (медоборудование).

Согласно данным министерства экономики страны, за первые три квартала этого года федеральное правительство одобрило экспорт в Украину военной техники на сумму 3,3 миллиарда евро, что делает Киев крупнейшим получателем немецкого вооружения.

Ранее в Минобороны Германии раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро.

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