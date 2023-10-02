В Варшаве признали, что Украина приглашала Польшу на оборонный форум

Министр государственных активов Польши Яцек Сасин официально извинился за предыдущее ложное заявление о том, что Украина якобы не приглашала польские компании на Форум оборонных индустрий в Киеве, сообщает Европейская правда.

Свой комментарий Сасин опубликовал в Twitter (X).

Польский министр отметил, что во время интервью Radio ZET, говоря об отсутствии приглашения из Украины на оборонный форум, "не имел точной информации".

"После разговора с президентом Polska Grupa Zbrojeniowa (крупнейшая оборонная компания Польши. – Ред.) я получил информацию, что PGZ получила приглашение... Учитывая вышеизложенное, я исправляю свое заявление. Прошу прощения за недоразумение", – добавил Сасин.

W związku z moją dzisiejszą wypowiedzią w @RadioZET_NEWS przepraszam za powstałe nieporozumienie. https://t.co/XhiJBmjO5q pic.twitter.com/X4aRLVf2NN — Jacek Sasin (@SasinJacek) October 2, 2023

Концерн PGZ также прокомментировал ситуацию, подчеркнув "постоянное и тесное двустороннее сотрудничество" с Украиной и упомянув в частности договоренность об обслуживании танков Leopard 2A4, которые западные страны передали Вооруженным Силам Украины.

В комментарии "Укринформу" пресс-секретарь PGZ Беата Перковская подтвердила, что концерн получал от Украины письмо с приглашением на Форум оборонных технологий, но из-за "других обстоятельств" не смог принять в нем участие – что, однако, произошло "по согласованию с украинской стороной".

Посол Украины Василий Зварич в общении с польскими СМИ ранее заявил, что Польша одной из первых получила приглашение на событие.

Напомним, Форум оборонных индустрий проходил в Киеве в минувшую пятницу. На нем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома.