В США осталось $5,2 млрд на оружие для Украины – WSJ

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины.﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.

Эти 5,2 миллиарда долларов примерно эквивалентны стоимости оружия, которое администрация Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев.

Но, по информации издания, этих денег может хватить лишь на несколько месяцев.

5,2 миллиарда долларов составляет примерно 12% от общей помощи в сфере безопасности в размере 43,9 миллиарда долларов США, которую США направили в Украину после вторжения России.

Счет, который США использовали для долгосрочной программы модернизации украинской армии и повышения ее совместимости с НАТО - пустой, пишет WSJ.

Кроме этого счет, который использовался для пополнения арсенала оружия в США после оказания помощи Украине также сократился примерно до 1,6 миллиарда долларов - этого недостаточно для нужд Пентагона, говорят чиновники.