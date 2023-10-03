В Госдепе увидели в Украине агрессивные меры по борьбе с коррупцией

Госдеп США увидел, что последние несколько недель Украина принимает агрессивные меры для преодоления коррупции и призвал продолжать это делать.﻿ Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Украинская правда.

Миллер сообщил, что вопрос коррупции обсуждали с президентом Зеленским во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

По его словам, антикоррупционных мер в Украине требуют члены Конгресса США и члены ЕС: "Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, бесспорно, правда".

Но, прежде всего, считает Миллер, это важно для самой Украины, для ее способности строить устойчивую экономику.