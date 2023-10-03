Курс российского рубля снова упал до 100 за доллар

Российский рубль ослаб, преодолев символический порог в 100 за доллар. Рубль продолжает падать, поскольку спрос на твердую валюту в России растет на фоне восстановления импорта в то время, когда экономика находится под международными санкциями из-за войны против Украины.﻿ Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает Bloomberg, падение рубля вернуло его к уровню, который спровоцировал экстренное повышение процентных ставок в августе и вызвал ожесточенную дискуссию о возможных мерах по контролю за капиталом.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предостерегает от использования административных мер для поддержки обменного курса, предпочитая вместо этого полагаться на монетарную политику. Центральный банк повысил ключевую ставку до 12% с 8,5% на внеочередном заседании в августе после того, как рубль в последний раз преодолел отметку 100. Центробанк поднял ставку ее еще на процентный пункт до 13% в прошлом месяце.

В августе центральный банк также объявил, что воздержится от покупок иностранной валюты до конца этого года.

Августовское повышение ставок стало самым резким с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Хотя до сих пор это имело ограниченное влияние, без повышения рубль был бы намного слабее, сказала Набиуллина на Московском финансовом форуме на прошлой неделе.

Крупнейшие российские экспортеры, основные поставщики иностранной валюты, в то же время испытали значительное снижение экспортных доходов. Российские экспортеры продают меньше валюты на внутреннем рынке.

Курс рубля изменился с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, упав до рекордно низкого уровня в 120 по отношению к доллару в марте прошлого года, а затем восстановился до более чем семилетнего максимума несколько месяцев спустя, чему способствовали меры контроля за движением капитала и резкий рост курса рубля.

Падение экспорта, вызванное западными санкциями и изменением торговых потоков, в сочетании с восстановлением импорта в этом году привело к ослаблению рубля. Профицит счета текущих операций России в январе-августе сократился на 86% в годовом исчислении до 25,6 млрд долларов.