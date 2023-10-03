Над Днепропетровской областью сбили 13 беспилотников и ракету – ОВА

В ночь на 3 октября над Днепропетровской областью противовоздушная оборона сбила 13 беспилотников и крылатую ракету. В результате атаки есть повреждения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Сотрудники ГСЧС потушили пожары.

Также произошло попадание по промышленному предприятию в Павлограде. Также туда упали обломки беспилотника. Есть разрушение производственных объектов. Произошел пожар, его уже потушили.

Также из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе. Повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. Информация о пострадавших не поступала.