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ВСУ за сутки ликвидировали 360 оккупантов и 40 артсистем – данные Генштаба

ВСУ за сутки ликвидировали 360 оккупантов и 40 артсистем – данные Генштаба
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 360 российских оккупантов, 15 танков, 40 артиллерийских систем, 20 беспилотников и другую военную технику врага.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 279440 (+360) человек,
  • танков – 4732 (+15),
  • боевых бронированных машин – 9008 (+8),
  • артиллерийских систем – 6565 (+40),
  • РСЗО – 801 (+0),
  • средств ПВО – 540 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5080 (+20),
  • крылатых ракет – 1529 (+0),
  • кораблей / катеров – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8932 (+23) ед,
  • специальной техники – 943 (+5).

В Генштабе отметили, что некоторые данные были откорректированы в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных.

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