ВСУ за сутки ликвидировали 360 оккупантов и 40 артсистем – данные Генштаба
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 360 российских оккупантов, 15 танков, 40 артиллерийских систем, 20 беспилотников и другую военную технику врага.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 279440 (+360) человек,
- танков – 4732 (+15),
- боевых бронированных машин – 9008 (+8),
- артиллерийских систем – 6565 (+40),
- РСЗО – 801 (+0),
- средств ПВО – 540 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5080 (+20),
- крылатых ракет – 1529 (+0),
- кораблей / катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 8932 (+23) ед,
- специальной техники – 943 (+5).
В Генштабе отметили, что некоторые данные были откорректированы в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных.