Ночью ПВО уничтожила 29 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 3 октября российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным беспилотником Shahed, из которых противовоздушная оборона уничтожила 29. Также военные сбили крылатую ракету.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Пуски производились с временно оккупированного Крыма. "Шахеды" запускали с мыса Чауда, а ракету "Искандер-К" – из района города Джанкой.

В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.

Всего силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено тридцать воздушных целей: 29 Shahed-131/136 и 1 крылатая ракета "Искандер-К".