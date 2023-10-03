Украинцы в сентябре увеличили покупку валюты в банках в три раза – НБУ

Население Украины в сентябре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,589 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,033 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 444,3 млн долларов.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Таким образом, в сентябре украинцы увеличили покупку валюты в три раза по сравнению с августом (148,5 долларов).

Данные показывают, что более половина валюты (261,6 млн долларов) было куплено населением в безналичной форме.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 13,463 млрд долларов и купили 15,868 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 2,405 млрд долларов.