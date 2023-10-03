Азербайджан опубликовал программу "реинтеграции" армян Карабаха

Примерно спустя 24 часа после того, как в Нагорном Карабахе практически не осталось армян, аппарат президента Азербайджана официально опубликовал программу "реинтеграции" армян региона. Авторы этого документа, состоящего из пяти частей, в самом первом абзаце подчеркивают, что "реинтеграция" армян произойдет на основе принципов территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, сообщает Радио Азатутюн.

Согласно опубликованному Баку плану, армяне Нагорного Карабаха должны быть полностью разоружены, а охрану общественного порядка на местах будут осуществлять азербайджанские полицейские. "Жители могут быть привлечены к работе в органы внутренних дел" , - отмечается в тексте решения.

Согласно авторам документа, управление в Нагорном Карабахе будет осуществляться посредством специальных представителей президента Азербайджана, кроме того, в Карабахе "посредством выборов будут формироваться органы местного самоуправления".

В экономической сфере Карабах входит в зону маната, фермеры могут быть освобождены от всех налогов, кроме земельного налога.

Что касается языковой политики, то, судя по опубликованному документу, никакого особого статуса в Нагорном Карабахе у армянского языка не будет. "Будет создана возможность использования армянского языка" , - это все, что написано в документе, опубликованном аппаратом президента Азербайджана.

Однако этот проект, опубликованный официальным Баку, не дает ответа на главный вопрос: для кого он предусмотрен, если на территории Нагорного Карабаха армян почти не осталось? Этот факт подтвердил вчера вечером в эфире телеканала "Аль-Джазира" представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Марко Сучи.

"Сложно оценить, сколько людей осталось в городе. Но когда идешь по улицам, все само собой становится ясно. Может быть, осталось несколько сотен человек" , - сказал "Аль-Джазире" представитель МККК.

Согласно официальной статистике, опубликованной властями Нагорного Карабаха в 2017 году, население Степанакерта превышало 56 тысяч человек.

Хотя Марко Сучи избегал использования словосочетания "этническая чистка", однако он не скрывал, после каких именно событий армяне массово покинули Нагорный Карабах.

"Десятки тысяч человек уехали в Армению после военной эскалации, произошедшей в последние недели. Площадь, которую вы видите позади меня, - яркое отражение происходящего. Большая часть населения покинула город, больницы пустуют, уехали и работники водопровода, уехал и директор морга.

Наша главная озабоченность, конечно, касается наиболее уязвимых слоев населения: пожилых людей, инвалидов, тех людей, у которых нет родственников. Несколько наших команд работают: ходят по домам и пытаются найти людей, нуждающихся в помощи" , - отметил представитель МККК в прямом эфире "Аль-Джазиры", организованном с центральной площади Степанакерта.

"Аль-Джазира" стала первым международным СМИ, которому азербайджанская сторона предоставила эксклюзивное право на въезд в Степанакерт. Подобный выбор был не случаен. Этот телеканал, принадлежащий правительству Катара, считающегося главным союзником Турции в Персидском заливе, в своих репортажах в основном повторяет доводы азербайджанской стороны.

Репортаж, вышедший в воскресенье вечером, не стал исключением, его общая тональность была созвучна заявлениям, звучащим из Баку. Но даже в этом случае журналист "Аль-Джазиры" не смог скрыть ситуацию, сложившуюся в "столице" Нагорного Карабаха, назвав ее "городом-призраком, где не осталось человеческого духа".

"То, что вы видите сейчас, что нас окружает, от всего этого возникает ощущение, что люди покинули не только свой город, но и надежду" , - с опустевшей центральной площади Степанакерта рассказывал корреспондент "Аль-Джазиры", а за его спиной виднелись оставленные детские самокаты, а также пластиковые и офисные стулья, служившие людям, проведшим несколько дней подряд на площади.