Какие авто покупали в Украине в сентябре

За прошлый месяц в Украине приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с сентябрем 2022 года, спрос на новые легковушки вырос на 67%. В то же время по сравнению с августом этого года продажи упали на 2%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Первенство на рынке продолжает удерживать Toyota – за месяц было зарегистрировано 960 новых авто. В годовом исчислении сентябрьский спрос на новые "Тойоты" увеличился на 43%.

Второй результат у Volkswagen – 653 авто. Это втрое больше, чем в прошлом году.

На третьем месте BMW – 492 машины. По сравнению с сентябрем 2022 года количество проданных авто выросло на 97%.

Замыкают лидерскую пятерку Skoda – 464 ед. (+49%) и Renault – 447 ед. (+185%).

В то же время бестселлером сентября стал Renault Duster – 407 регистраций.

Всего с января по сентябрь 2023 года украинцы приобрели 43,9 тысячи новых легковых авто, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.