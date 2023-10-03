Польша договорилась с Литвой о проверке транзитного зерна из Украины

Польша заявила, что договорилась о перенесении с польско-украинской границы проверок грузов украинского зерна, следующего транзитом через Литву. Об этом во вторник на брифинге сказал министр по сельскому хозяйству Польши Роберт Телус, сообщает Европейская правда.

Телус рассказал, что утром провел онлайн-встречу со своими коллегами из Украины и Литвы.

"Мы договорились о важном вопросе. Из среды проверки украинского зерна, которое идет транзитом через Литву, переносятся с украинско-польской границы на литовскую территорию, в литовский порт" , – сказал польский министр.

Он отметил, что "это хорошая вещь в построении этого транзита, в построении этого коридора солидарности, который мы, как Польша, построили в Европе".

Ранее СМИ сообщали, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции грузов зерна, следующие через Польшу из Украины транзитом.

Ожидается, что благодаря такому изменению процедуры через Польшу можно будет вывозить на экспорт больше украинского зерна.