NYT: РФ планирует остановить поддержку Украины со стороны Запада

Неназванные американские чиновники заявили, что диктатор Владимир Путин планирует попытаться остановить поддержку Украины со стороны США и Европы, используя свои шпионские сети и новые технологии. Об этом пишет The New York Times, сообщает Новое время.

По словам собеседников издания, Путин считает, что может повлиять на американскую и европейскую политику так, чтобы ослабить военную поддержку Украины. По его мнению, это позволило бы России потенциально вернуть преимущество на поле боя.

Американские чиновники заявили NYT, что глава Кремля, похоже, внимательно следит за политическими дебатами в США относительно помощи Украине. Они рассказали, что Россия уже постоянно проводит информационные операции, направленные на очернение политики НАТО и США, и, "вероятно, будет наращивать усилия в ближайшие месяцы".

"Конечная цель России — помочь подорвать позиции кандидатов, которые поддерживают Украину, и изменить политику США. Некоторые американские чиновники сомневаются, что России удастся это сделать" , — говорится в материале.

В то же время, говорят американские чиновники, даже если Москва не сможет повлиять на окончательный результат выборов в США, "россияне могут считать, что им удастся вызвать достаточно дебатов о помощи Украине, чтобы будущему Конгрессу было сложнее принять решение о дополнительной поддержке".

Также, по мнению чиновников, РФ может попытаться поддержать пророссийских кандидатов в Европе и повлиять на голосование в Европейском парламенте в следующем году, пишет NYT. Они считают, что, так, для достижения своей цели Москва может увеличить финансирование пророссийских политиков в Европе, а также прибегнуть к кампаниям по дезинформации и распространению теорий заговора.