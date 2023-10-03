Минобороны Британии: Российский флот потерпел поражение в Черном море
В Министерстве обороны Британии считают, что украинским силам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море, сообщает Европейская правда.
Об этом сказал младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи в выступлении на Варшавском форуме безопасности.
Хиппи во время выступления призвал высоко оценивать военные достижения Украины.
"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина совершила сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", - отметил он.
Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, Хиппи указал на то, что "каждый дюйм важен".