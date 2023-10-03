ЕС больше не может предоставлять Украине оружие без угрозы безопасности – СМИ

Украина стремится быстрее развить совместное с партнерами производство оружия, поскольку распространяются сообщения о том, что у ее партнеров заканчиваются запасы вооружений, которые они могут предоставить без угрозы собственной безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, сообщает Новое время.

Издание пишет, что на Форуме оборонных индустрий, который проходил в Киеве в пятницу, 29 сентября, основной "месседж" был четким: "Украина открыта для бизнеса".

Отмечается, якобы такое решение связано с тем, что Украина "обнаружила, что у некоторых партнеров заканчиваются запасы оружия", а финансовая помощь выделяется "все осторожнее".

Один европейский чиновник на условиях анонимности заявил, что страны-партнеры больше не могут продолжать предоставлять оружие из своих запасов, поскольку, по его словам, было предоставлено все, что возможно "без угрозы собственной безопасности".

Он добавил, что несмотря на это, все еще есть «мощная общественная и политическая поддержка Украины» в ее противостоянии российской агрессии.

Один из представителей администрации президента США Джо Байдена также добавил, что после 18 месяцев интенсивных боевых действий промышленного масштаба, европейские запасы исчерпываются, хотя "растет надежда", что страны смогут сотрудничать для того, чтобы "найти больше решений".

"Нас бы волновало, если бы наши партнеры ничего с этим не делали. Но во всем мире есть стремление работать вместе и укреплять наши промышленные базы" , — сказал собеседник Politico.

Павел Верхняцкий, управляющий партнер COSA Intelligence Solutions в Киеве, заявил, что это является "вопросом выживания", поскольку Украина полагается на пожертвования от партнеров, поддержка которых может прекратиться "только через одни выборы".

Отмечается, что усилия Украины направлены на заключение соглашений о совместном с партнерами производстве, которое поможет сначала "развить возможности в регионе, а затем, когда это возможно, в самой стране".

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий. Он отметил, что к разработанной декларации смогут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.

В МИД рассказали, что на момент закрытия форума к нему присоединилось уже 38 компаний из 19 стран. Украина подписала 20 документов с иностранными партнерами.

Зеленский, подытоживая результаты Форума, заявил, что благодаря оборонно-промышленному комплексу Украина в будущем станет "донором глобальной безопасности".