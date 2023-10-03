В Армении парламент ратифицировал Римский статут: что это значит

Парламент Армении во вторник, 3 октября, ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, сообщает Деловая столица.

В ходе заседания парламента оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждения Римского статута и покинули зал со ссылкой на Trend.az.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

Такое решение означает, что правоохранители Армении должны будут арестовать Путина, если тот посетит страну.

Напомним, в марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.