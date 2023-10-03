В Беларуси внезапно объявили проверку боеготовности армии

В Беларуси начали очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и задействование авиации.﻿ Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Сообщается, что проверка носит комплексный характер. Она позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.

В Минобороны Беларуси отмечают, что войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки.

Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также предусматривается задействование авиации для поддержки действий Сухопутных войск.