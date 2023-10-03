Байден обсудит с лидерами G7 и ЕС помощь Украине – Axios

Президент США Джо Байден проведет телефонную конференцию с лидерами стран G7 и ЕС. Цель - донести до союзников тезис о том, что Вашингтон и далее продолжит помогать Киеву в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает издание Axios, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Как пишет издание, администрация Байдена "изо всех сил" пытается убедить союзников США в том, что военная помощь Украине будет продолжаться, несмотря на растущее число республиканцев в Конгрессе, которые выступают против нее.

"Разъяснительная работа продолжится во вторник, поскольку Байден и госсекретарь Энтони Блинкен планируют позвонить нескольким своим коллегам в Европе. Байден планирует провести телеконференцию с лидерами стран G7 и рядом других европейских союзников" , - говорится в статье.

Так, один европейский дипломат сказал Axios, что команда Байдена планирует сообщить союзникам, что работает над соглашением с Конгрессом, позволяющим продолжать военную помощь Украине. В частности, конференция будет "направлена на ослабление опасений, что противодействие Республиканской партии помощи может дать Владимиру Путину попутный ветер в его стремлении захватить власть в Украине зимой".