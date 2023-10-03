Нет риска, что американская помощь Украине прекратится – посол

Риска прекращения финансирования американской помощи Украине пока нет – даже несмотря на то, что Конгресс на прошлой неделе не принял дополнительного масштабного пакета поддержки Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Укринформ.

"С учетом того, что предыдущий бюджет содержит значительные переходные средства, мы сейчас будем использовать их, поэтому риска прекращения финансирования нет" , - отметила украинская дипломатка.

Она назвала досадным, что украинские программы не были приняты в проголосованной в Конгрессе резолюции по избежанию "шатдауна" в США. Теперь, по ее словам, "гораздо важнее получить полноценное финансирование в основном бюджетном решении".

Маркарова также сообщила, что после голосования в Конгрессе в субботу она провела множество встреч и телефонных переговоров с членами Конгресса.

"Большое количество сенаторов и конгрессменов от обеих партий призвали не просто принять или сохранить поддержку Украины, но и усилить ее. К тому же администрация активно работает с Конгрессом по этому вопросу" , - добавила посол.

По ее словам, даже сейчас продолжаются очень активные переговоры о выработке нового бюджетного решения, в котором помощь для Украины должна быть предусмотрена.

"Бюджет может быть принят как в виде отдельного закона, так и в виде части большего пакета финансирования Минобороны США" , – добавила она.

Посол также заверила, что и украинская сторона, и "все друзья демократии и свободы" прилагают усилия, чтобы переговоры о принятии бюджета были результативными.