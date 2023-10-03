Командующего войск РФ под Бахмутом могли отстранить за "плохую работу" – ISW

Минобороны России, вероятно, отстранило от командования оккупантами на Бахмутском направлении генерал-лейтенанта Андрея Сычевого из-за его "плохой работы". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Инструктор российского подразделения "Шторм Z" предположил, что Министерство обороны РФ отстранило генерал-лейтенанта Андрея Сычевого от командования на Бахмутском направлении. Причиной стала его плохая работа.

В частности, 1 октября инструктор заявил, что российское военное командование сняло Сычева с позиций за проведение неподготовленных контратак к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Нынешняя официальная должность Сычевого в российской армии неизвестна. Ранее он командовал Западной группой войск РФ в Харьковской области до своего увольнения в начале сентября 2022 года.

При этом в ISW отметили, что это заявление является первой замеченной спекуляцией о том, что Сычевой принимал участие в военных действиях в Украине с сентября 2022 года.

В августе российское СМИ "Царьград" сообщало, что командующий отказывается от комментариев журналистам. В СМИ предполагали, что он сохранил официальную должность, но не хочет ее раскрывать.