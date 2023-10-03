Россияне запускают "Шахеды" по Украине по сложным траекториям – Гуменюк
Российские оккупанты при воздушных атаках по территории Украины довольно часто используют сложные траектории направления барражирующих боеприпасов Shahed 131/136. Так враг надеется истощить силы и средства ПВО ВСУ. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"Очень часто (военные РФ, - Ред.) используют сложные траектории направления ("Шахедов", - Ред.) именно для того, чтобы истощать Силы обороны", - отметила она.
Гуменюк обратила внимание, что и дроны-камикадзе, и ракеты противника пролетают через южные области Украины и начинают маневрировать.
"Возвращаясь к востоку, затем к западу, снова возвращаясь к югу. И таким образом они прокладывают сложные траектории, используя особенности ландшафта, русла рек, саму акваторию самого Черного моря, где низко идут над ним ("Шахеды", - Ред.), чтобы приглушить свой характерный звук", - рассказала она.
В этом контексте представитель Сил обороны юга Украины указала на успешную работу противовоздушной обороны по отражению атаки этой ночью и сбитию целей противника.
"И таким образом работа ПВО, как вот этой ночью, длилась три часа, но была достаточно результативна", - сказала Гуменюк.